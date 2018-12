LPI-SHL: Dreiste Ladendiebe

Suhl (ots) - Zwei Männer nichtdeutscher Herkunft betraten mit einem leeren Rucksack einen Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße in Suhl. Als sie mit gefüllten Rucksack den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen wollten, sprach eine Verkäuferin die beiden daraufhin an und bat sie ins Büro. Die beiden diskutierten unverständlich, danach stieß einer der Männer die Verkäuferin gegen die Schulter und flüchtete aus dem Markt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell