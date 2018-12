LPI-SHL: Mit PKW überschlagen

Hildburghausen (ots) - Ein Fahrzeug-Führer war Montagabend mit seinem PKW zwischen Hildburghausen und Gerhardtsgereuth unterwegs. Als er eine scharfe Rechtskurve falsch einschätzte, kam er nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Am Skoda entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Ein 47-Jähriger Zeuge hielt an der Unfallstelle an und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei vorbildlich um den Verunglückten, der zum Glück unverletzt blieb.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell