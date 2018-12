LPI-SHL: Qualm durch abgedeckten Schornstein

Schleusingen (ots) - Als ein 66-Jähriger Samstagabend einen Ofen in einem unbewohnten Wohnhaus in der Straße "Zeile" in Schleusingen anfeuerte und die Abdeckplatte auf dem Schornstein nicht bemerkte, entstand starker Qualm, der nicht abziehen konnte. Auch das Nachbarhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und lüftete die betroffenen Räumlichkeiten. Personen- oder Sachschaden waren nicht entstanden.

