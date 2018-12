LPI-SHL: Wer hat den Dieb beobachtet?

Hildburghausen (ots) - Unbekannte entwendeten eine Geldbörse aus dem Rucksack einer 54-Jährigen, der während des Einkaufes im Einkaufswagen in einem Baumarkt in der Häselriether Straße in Hildburghausen lag. Es entstand ein Entwendungsschaden von knapp 500 Euro. Kreditkarten, EC-Karte, Führerschein und Krankenversicherungskarte waren ebenfalls weg. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

