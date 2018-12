LPI-SHL: Unfallstelle nach Verkehrsunfall verlassen

Bad Liebenstein (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 01.12.2018 gegen 11:00 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Schweina. Ein unbekannter Fahrzeugführer rammte beim Verlassen des dortigen Nahkauf - Parkplatzes einen an der Ausfahrt geparkten Pkw Audi. Dieser wird im vorderen, rechten Bereich beschädigt. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzungen (Tel. 03695-5510) zu melden.

