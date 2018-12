LPI-SHL: Verkehrsunfallgeschehen

Bad Liebenstein (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am 30.11.2018 gegen 16:45 Uhr in der Grumbachstraße in Bad Liebenstein. Eine Fahrzeugführerin musste auf Grund eines vor ihr abbiegenden Pkw verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte die Fahrerin des nachfolgenden Pkw zu spät und fuhr auf den haltenden Pkw auf. Dessen Fahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell