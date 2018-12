LPI-SHL: Fußgänger verletzt!

Suhl (ots) - Am 30.11.2018 kam es gegen 07:40 Uhr in Zella-Mehlis, Am Köhlersgehäu, Ecke Gewerbestraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wollte ein 29jähriger Mann mit seinem VW Caddy mit HAS-Kennzeichen der rechtsabbiegenden Hauptstraße folgen. Da ihm im Bereich der Kurve ein LKW entgegenkam, hielt der Mann an und setzte anschließend ein Stück zurück. Dabei übersah er einen hinter ihm die Straße zu Fuß überquerenden 20jährigen Mann aus Benshausen. Es kam zur Kollision, der Fußgänger stürzte und geriet unter das Fahrzeug. Wegen der Verletzungen an Kopf und Schulter verbrachte ein herbeigerufener Rettungswagen den Mann ins Klinikum Suhl, Lebensgefahr bestand nicht. Der VW-Fahrer muss jetzt mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

