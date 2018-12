LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Suhl (ots) - In der Zeit zwischen 08:40 Uhr und 17:30 Uhr parkte am 01.12.2018 ein 59jähriger Mann seinen weißen VW-Bus mit KÜN-Kennzeichen in Oberhof in der Straße Am Harzwald, auf dem dortigen Parkplatz der Grundschule. Als er mit seinem Fahrzeug wegfahren wollte, bemerkte er, dass die rechte Fahrzeugseite stark beschädigt war. Offensichtlich hatte ein neben ihm ein- oder ausparkendes Fahrzeug das seinige beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer Beobachtungen zum Unfall oder zum Tatfahrzeug gemacht hat, meldet sich bitte beim Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369224.

