LPI-SHL: Brandfall

Hildburghausen (ots) - Am Samstag,01.12.2018 um 13.45 Uhr kam es zu einem Brand einer Gartenlaube. In 98678 Sachsenbrunn, Hauptstraße 88 wollte ein 68-jähriger Mann, den Ofen seiner Laube anfeuern. Hierbei kam es zu einer Verpuffung. Dadurch geriet die Liege, sowie der Fernseher in Brand. Bei dem Löschversuch durch den Eigentümer zog sich dieser leicht Rauchvergiftung zu, eine Verbringung in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

