LPI-SHL: Fußgänger bei Unfall verletzt

Zella-Mehlis (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Freitag gegen 7.40 Uhr. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem VW die Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis. An der Einmündung zu einer Firma wollte er rechts abbiegen. Da ihm ein LKW entgegen kam, hielt er an und setzte ein Stück zurück. Dabei übersah der Fahrer einen Fußgänger und erfasste ihn. Der 20-Jährige kam schwerverletzt ins Klinikum nach Suhl.

