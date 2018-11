LPI-SHL: Unbeleuchtetes Rad und Betäubungsmittel dabei

Hildburghausen (ots) - Ein 21-Jähriger befuhr Donnerstagabend mit seinem unbeleuchteten Fahrrad die Eisfelder Straße in Hildburghausen und hielt sein Mobiltelefon in der Hand. Bei der Kontrolle gab der Mann freiwillig mitgeführte Betäubungsmittel heraus. Die Beamten zeigten ihn an.

