LPI-SHL: Brand eines Komposthaufens

Tiefenort (ots) - Donnerstagabend brannte ein Komposthaufen in einem Garten in der Straße "Grieswiese" in Tiefenort. An einer daneben stehende Scheune entstand durch das Feuer Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Brand entstand vermutlich durch noch glühende Asche, die der Eigentümer auf den Komposthaufen schüttete. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

