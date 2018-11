LPI-SHL: Spiegel abgefahren

Suhl (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Donnerstag gegen 17.00 Uhr einen dunklen Kleintransporter, der im Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines weißen Caddy stieß, der auf der Parkfläche längs zu Fahrbahn vor einem Haus in der Auenstraße in Suhl geparkt war. Der unbekannte Unfallverursacher setzte eine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 250 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

