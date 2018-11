LPI-SHL: Auto geklaut - Zeugen gesucht!

Barchfeld (ots) - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch einen blauen VW T4 Multivan "Atlantis" mit dem amtlichen Kennzeichen WAK-IR22 im Wert von etwa 12.000 Euro, der auf dem Parkplatz in der Liebensteiner Straße in Barchfeld geparkt war. Vor dem Diebstahl koppelten die Täter den Anhänger ab und ließen diesen auf dem Parkplatz zurück. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

