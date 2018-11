LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots) - Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Dienstagvormittag einen 38-jährigen Nissan-Fahrer in der Hauptstraße in Obermaßfeld-Grimmenthal. Die Kontrolle ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem gab er gegenüber den Polizisten an, vor zwei Tagen Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Vortest bestätigte seine Aussage. Er musste die Beamten zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten.

