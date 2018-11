LPI-SHL: Spendendose entwendet

Schmalkalden (ots) - Zwei Männer im Alter von 18 und 24 Jahren entwendeten am Dienstag zwei Teddybären und eine Spendendose für das Kinderhospiz Mitteldeutschland, welche in einer Tankstelle in der Kasseler Straße in Schmalkalden aufgestellt waren. Die Täter konnten von der Videoüberwachung bei der Tat gefilmt werden. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde gefertigt.

