LPI-SHL: PKW beschädigt und "aus dem Staub gemacht"

Suhl (ots) - Zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh beschädigte ein Unbekannter die linke hintere Tür, den Kotflügel, den Stoßfänger sowie das Rücklicht eines schwarzen Skoda, der in der Gartenstraße in Suhl geparkt war. Es entstand Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

