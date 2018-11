LPI-SHL: Arm beim Vorbeifahren gestreift

Hildburghausen (ots) - Ein 19-Jähriger stand Montagabend neben seinem BMW an der Tankstelle im Kaltenbronner Weg in Hildburghausen, um diesen aufzutanken. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug so dicht an dem jungen Mann vorbei, dass er dessen Arm mit dem rechten Außenspiegel streifte. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig das Tankstellengelände, ohne Angabe seiner Personalien. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

