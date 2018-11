LPI-SHL: Parkscheinautomat geplündert

Oberhof (ots) - Zwischen dem 22.11.2018 und 26.11.2018 brachen Unbekannte mit erheblicher Gewalteinwirkung einen Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz in der Tambacher Straße in Oberhof auf. Die Täter entwendeten daraus die Geldkassette mit derzeit noch unbekanntem Geldbetrag. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell