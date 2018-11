LPI-SHL: Angebranntes Essen löste Feuerwehreinsatz aus

Suhl (ots) - Montagmittag löste ein Rauchmelder Alarm in einem Mehrfamilienhaus in der Alexander-Gerbig-Straße in Suhl aus. Rauch drang aus einer Wohnung. Die informierten Kameraden der Feuerwehr stellten fest, dass lediglich das Essen angebrannt war und es keine Verletzten gab.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell