LPI-SHL: Gegessen ohne zu bezahlen

Suhl (ots) - Montagabend saß ein betrunkener 22-jähriger Mann nichtdeutscher Staatsbürgerschaft in einem Supermarkt in der Straße "Senfte" in Suhl. Er nahm Lebensmittel aus den Regalen, verzehrte diese gleich im Laden und steckte einen Schokoladenriegel in seine Hosentasche. Bezahlt hat der Mann nicht, woraufhin er eine Anzeige erhielt.

