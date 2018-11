LPI-SHL: Farbschmierer am Einkaufsmarkt

Suhl (ots) - Unbekannte beschmierten in der Zeit vom 14.11.2018, 22.00 Uhr bis 15.11.2018, 07.30 Uhr mit Farbe den Fußgängertunnel sowie das Gebäude des Einkaufsmarktes in der Ilmenauer Straße in Suhl und verursachten Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-182 zu melden.

