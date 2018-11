LPI-SHL: Geschlagen und geflüchtet

Hildburghausen (ots) - Ein Unbekannter schlug am Sonntag gegen 4.15 Uhr einem 33-Jährigem während einer Auseinandersetzung in der Nähe einer Discothek in der Bahnhofstraße in Hildburghausen aufs linke Auge, so dass dieser gegen einen Imbisswagen fiel und eine Kopfplatzwunde erlitt. Die Scheibe vom Imbiss ging dabei ebenfalls zu Bruch. Der Unbekannte lief nach der Tat davon und konnte vom Verletzten folgendermaßen beschrieben werden: ca. 170 cm groß und kräftig, kurze Harre mit Irokesenschnitt, schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

