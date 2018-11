LPI-SHL: Brandfall mit Todesopfer

Oberkatz (ots) - Montagnacht (26.11.2018) kam es in einem Einfamilienhaus in der Aschenhäuser Straße in Oberkatz zu einem folgenschweren Brandfall. Aus bisher nicht geklärter Ursache entstand ein Feuer in einem der Räume des Hauses. Als die Feuerwehr eintraf und das Gebäude betrat fanden sie den 69-jährigen Bewohner des Hauses leblos vor. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 35.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

