LPI-SHL: Verkehrszeuchen umgefahren

Eisfeld (ots) - Ein Unbekannter befuhr mit seinem Fahrzeug in der Nacht zu Sonntag die Coburger Straße in Eisfeld. Auf Höhe eines Supermarkt-Parkplatzes kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden von etwa 600 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

