LPI-SHL: Räder geklaut

Dillstädt (ots) - Sonntagnachmittag wechselte ein 60-Jähriger die Reifen seines PKW vor seinem Haus in der Dorfstraße in Dillstädt und brachte zwei abmontierte Sommerräder in den Schuppen. Als er unmittelbar danach zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er den Verlust der übrigen sechs Komplett-Räder fest. Eine Zeugin beobachtete den Dieb, der mit seinem Ford vor dem Haus anhielt, die Räder einpackte und damit davonfuhr. Das Kennzeichen führte zum Halter, gegen den die Polizei nun wegen Diebstahls ermittelt.

