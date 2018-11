LPI-SHL: Erschrocken wegen Böller

Meiningen (ots) - Ein Unbekannter zündete Sonntagabend einen Sprengkörper auf einem Gehweg in der Leipziger Straße in Meiningen. Ein 18-jähriger Fahrzug-Führer erschrak daraufhin so sehr, dass er seinen VW stark abbremste, was ein dahinter fahrender 22-Jähriger zu spät bemerkte und mit seinem Skoda auf den VW auffuhr. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt 3.500 Euro. Verletzt hat sich niemand.

