LPI-SHL: Ohne Führerschein, mit Alkohol

Schwallungen (ots) - In den frühen Morgenstunden am Samstag den 24.11.2018 wurde über die Landeseinsatzzentrale ein Verkerhsunfall zwischen Schwallungen und Schwarzbach gemeldet. Der 20 jährige Fahrer fuhr von Schwallungen in Richtung Schwarzbach, kurz vor dem Abzweig in Richtung Wasungen kam dieser von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß. Außerdem habe er das Fahrzeug seines Stiefvaters ohne Erlaubnis benutzt. Zum Abschluss kam noch dazu, dass ein Atemalkoholtest beim Betroffenen einen Wert von 1,26 Promille ergab. Die Polizei ermittelt nun wegen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeugs. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

