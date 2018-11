LPI-SHL: Fahrraddiebstahl in Schmalkalden

Schmalkalden (ots) - In der Nacht vom Freitag zu Samstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Waschküche eines Reihenhauses in Schmalkalden, Reiherstor ein. Dort enwendeten diese zwei Fahrräder vom Typ "Corratec" im Gesamtwert von circa 700 EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

