LPI-SHL: Mehrere Straftaten in Obermaßfeld

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots) - Im Zeitraum vom 19.11.18 zum 22.11.18 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses im Veilchenweg in Obermaßfeld-Grimmenthal. Dort entwendeten diese ein Fahrrad der Marke "Tretwerk/Arch" im Wert von circa 800 EUR. Vor Ort konnte die Polizei bereits Hinweise zu den Tatverdächtigen sichern.

Ebenfalls in Obermaßfeld-Grimmenthal , unweit vom ersten Einbruch im Nelkenweg, wurden im Tatzeitraum vom 22.11.2018 zum 24.11.2018 aus dem Nebengelass eines Einfamilienhauses mehrere Gartengeräte und Werkzeug entwendet. Unbekannte Täter brachen dazu die Tür zum Gartenschuppen auf. Der Beuteschaden beträgt circa 1500 EUR.

Außerdem wurden in den frühen Morgenstunden des 24.11.2018 an einem stillgelegten PKW Opel alle vier Reifen zerstochen. Das Fahrzeug war in der nahegelegenen Einhäuser Straße auf privatem Grund abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Schmalkalden-Meiningen zu melden.

