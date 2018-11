LPI-SHL: Auseinandersetzung am Rohrer Berg

Suhl (ots) - Am Nachmittag vom 23.11.2018 kam es zwischen zwei männlichen Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide waren wenige Stunden zuvor zusammen gekommen und tranken gemeinsam Alkohol. In der Folge kam es aus bislang ungeklärtem Grunde zu einer Streitigkeit. Die Beteilgten trugen ihren Zweikampf in der Rohrer Straße aus, bis einer von beiden zu Boden ging. Durch Zeugen wurde die Rettungsleitstelle verständigt. Der Geschädigte wurde aufgrund einer Kopfverletzung ins Klinikum Meiningen verbracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperletzung.

