LPI-SHL: Diebstahl am Abend

Meiningen (ots) - In der Nacht vom Freitag, den 23.11.2018 zum Samstag, den 24.11.2018 zwischen 22:30 Uhr und 01:30 Uhr, kam es zu Diebstahlshandlungen in einer Meininger Kneipe in der Ernestinerstraße. Hier entwendete ein unbekannter Täter die Jacken zweier Gäste, worin sich ein Fahrzeugschlüssel, ein Mobiltelefon und Bargeld befanden. Der Beuteschaden beträgt ingesamt circa 500 EUR. Es werden noch Zeugen zum Vorfall gesucht.

