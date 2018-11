LPI-SHL: Ohne Führerschein

Hildburghausen (ots) - Am 24.11.2018 um 19:00 Uhr wurde in Hildburghausen in der Schleusinger Straße ein 39-jähriger Lenker eines Pkw VW Caddy eine Kontrolle unterzogen. Der Mann konnte den Führerschein nicht vorweisen. Grund dafür war der vorangegangene Entzug des Führerscheins nach einer Alkoholfahrt vor geraumer Zeit. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet.

Die Mutter des Mannes, die sich mit im Fahrzeug befand und im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, fuhr das Fahrzeug im Anschluss weiter.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Hildburghausen

Polizeiinspektion Hildburghausen

Telefon: 03685 778 0

E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell