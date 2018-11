LPI-SHL: Besonders schwerer Fall des Diebstahls eines Fahrrades

Steinbach-Hallenberg (ots) -

In der Zeit von 00:30 Uhr bis 01:30 Uhr des 24.11.2018 wurde in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg ein Mountainbike der Marke Cube entwendet. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Fahrradschloss aufgebrochen, mit welchem das Mountainbike an ein Tor gekettet war. Bei dem Mountainbike handelt es sich um ein Modell des Herstellers Cube, Type: Acid Hybrid. Hinweise zur Tat bzw. zum Diebesgut nimmt die Polizei in Suhl unter Telefonnummer 03681-3690 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell