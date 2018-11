LPI-SHL: Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

Suhl (ots) -

Am 24.11.2018 gegen 17:21 Uhr ereignete sich in der Marin-Andersen-Nexö-Straße in Suhl ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Fußgängerin auf Höhe der Bushaltestellen schwer verletzt wurde. Die geschädigte Fußgängerin versuchte an dieser Stelle, die Straße zu überqueren. Hierbei wurde sie von einem Pkw VW aus Suhl erfasst und erlitt schwerste Verletzungen. Die Rettungskräfte verbrachten die Frau ins Klinikum Suhl. Wie es zu dem Unfall kam, wird derzeit noch im Rahmen eines Strafverfahrens wegen fahrlässiger Körperverltzung bei Verkehrsunfall gegen den Fahrzeugführer ermittelt. Die Polizei bittet hierbei um Mithilfe durch Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681-3690.

