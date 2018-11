LPI-SHL: Gegen Mauer gefahren

Bad Salzungen (ots) - Eine 62-Jährige fuhr Donnerstagnachmittag beim Ausparken mit ihrem PKW gegen eine Mauer auf einem Parkplatz in der Pleßstraße in Bad Salzungen. Danach schaute die Unfallverursacherin nach den Schäden am Fahrzeug sowie der Mauer und verließ anschließend pflichtwidrig den Unfallort. Ermittlungen führten zur Fahrerin, die den Unfall zugab, jedoch keine Schäden an der Mauer festgestellt haben wollte. Sie muss jetzt mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell