LPI-SHL: Brand eines Vordaches

Bad Salzungen (ots) - Donnerstagmittag fiel Polizisten während ihrer Streifenfahrt eine große schwarze Rauchwolke auf, die vom Vordach eines Einfamilienhauses in der Straße "Zum Seeberg" in Bad Salzungen ausging. Ursächlich waren Bauarbeiten, bei dem Dachpappe auf dem Vordach mittels eines Brenners verlegt wurde. Im Rahmen dieser Bauarbeiten entstand eine Stichflamme, wodurch das Vordach in Brand geriet und einige Fensterrahmen, die Hauswand sowie Teile des Dachgiebels beschädigt wurden. Personen vor Ort löschten das Feuer. Die Feuerwehr begutachtete den Brandort und konnte keine Glutnester feststellen. Verletzt hat sich bei dem Brand niemand, jedoch einstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

