LPI-SHL: Gegen Müllkübel gefahren

Geisa (ots) - Bereits zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh befuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug den Bushaltestellenbereich vor der Regelschule in der Schleider Straße in Geisa. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß zunächst gegen die Bordsteinkante und anschließend gegen einen Müllkübel, der am Bushäuschen angebracht war. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 250 Euro zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage ist es wahrscheinlich, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen silbernen oder grauen PKW handelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

