LPI-SHL: Ladendieb wurde gestellt

Meiningen (ots) - Eine Zeugin beobachtete Donnerstagnachmittag einen Unbekannten in einem Drogeriemarkt in der Georgstraße in Meiningen, während dieser zwei Rasierapparate in seine Jacke steckte. Als sie ihn ansprach und festhalten wollte, verließ der Mann den Markt. Die Frau informierte die Polizei und gab eine Personenbeschreibung ab. Der Dieb konnte daraufhin kurze Zeit später in der Unterführung der Rohrer Straße gestellt werden. Es handelt sich um einen 40-Jährigen Mann aus Meiningen. Das Diebesgut hatte er bei sich.

