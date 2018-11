LPI-SHL: Schmierfinken

Schmalkalden (ots) - Zwei Unbekannte besprühten Donnerstagabend mit grüner und roter Farbe einen PKW-Anhänger, der in der Straße "Obertor" in Schmalkalden abgestellt war sowie mit weiß-grauer Farbe die Hauswand eines leer stehenden Hauses im selben Bereich. Laut Zeugen handelte es sich um Jugendliche, die nach den Schmierereien mit Fahrrädern davon fuhren. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

