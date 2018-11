LPI-SHL: Seitenscheibe eingeschlagen und geklaut

Suhl (ots) - Zwischen Mittwoch und Donnerstag schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines grauen Fords ein, der auf der Stellfläche eines Wohnhauses in der Maxim-Gorki-Straße in Suhl geparkt war. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter unter Anderem einen Schlüsselbund. Der Sachschaden von etwa 500 Euro überstieg den Wert der Beute von rund 100 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

