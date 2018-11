LPI-SHL: Gegen Zaun gekracht und weitergefahren

Suhl (ots) - Ein unbekannter Fahrzeug-Führer war Mittwochabend mit seinem PKW, vermutlich mit einem grauen Ford, in der Lessingstraße in Suhl unterwegs, als er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen ein Metall-Geländer stieß. Dieses wurde auf einer Länge von rund neun Metern mitsamt den Betonfundament aus dem Erdboden gerissen. Der Unfallverursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von etwa 4.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

