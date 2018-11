LPI-SHL: Schaufenster-Scheibe eingeschlagen

Suhl (ots) - Ein Zeuge hörte Donnerstagabend das klirren einer Scheibe und stellte das zerschlagene Glas eines Schaufensters in einem Geschäft in der Gothaer Straße in Suhl fest. Unmittelbar danach liefen zwei unbekannte junge Männer schnellen Schrittes davon. Laut Zeuge waren die beiden zwischen 17 und 20 Jahren alt, 170 bis 180 cm groß und dunkel bekleidet. Einer der Männer trug eine dunkle Wollmütze. Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen. Bereits vor zwei Wochen schlugen Unbekannte dieselbe Scheibe ein, wobei ebenfalls ein Schaden von etwa 300 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell