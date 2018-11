LPI-SHL: Gleich zwei Unfälle verursacht

Schmalkalden (ots) - Gleich zweimal kurz nacheinander verursachte eine 62-Jährige Fahrzeug-Führerin einen Verkehrsunfall. Am Mittwochvormittag fuhr die Frau in einem zu engen Bogen in eine Parklücke auf einem Parkplatz in der Krötengasse in Schmalkalden und stieß dabei mit dem Kotflügel gegen einen geparkten Honda. Es entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wollte die Fahrerin rückwärts ausparken und streifte dabei einen Audi, der links neben ihrem PKW geparkt war. Auch hier entstand Sachschaden.

