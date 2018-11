LPI-SHL: Gegen Tor gefahren

Wolfmannshausen (ots) - Mittwochnachmittag verlor ein 51-Jähriger die Kontrolle über seinen VW, als er durch die Queienfelder Straße in Wolfmannshausen fuhr und gegen das Eingangstor des Kindergartens stieß. Zum Glück verletzte sich niemand, jedoch entstand am PKW und am Tor ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 0,14 Promille. Er musste ein Verwarngeld zahlen.

