LPI-SHL: Durchs Fenster geklettert und Wände beschmiert

Meiningen (ots) - Ein Zeuge beobachtete Mittwochnachmittag drei Kinder, die unberechtigt durch ein Fenster eines Abrisshauses in der Walkmühlstraße in Meiningen einstiegen. Die informierten Polizisten stellten frische Graffiti in mehreren Räumen des Gebäudes fest. Ein 14-Jähriger hatte schwarze Farbe an der Hand, und in seinem Rucksack fanden die Beamten Spraydosen. Die Drei mussten mit zur Dienststelle. Dort erfolgten eine Belehrung und die Übergabe an die Eltern.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell