LPI-SHL: Niedergeschlagen

Bad Salzungen (ots) - Mittwochabend gegen 20.00 Uhr lief ein 31-Jähriger durch den Rathenaupark in der Erzbergerallee in Bad Salzungen. Er kam an einer Gruppe von ca. 15 Personen vorbei, von denen ein Teil nach Zigaretten und Bargeld fragte. Der 31-Jährige verneinte die Fragen woraufhin ein bislang Unbekannter aus der Gruppe heraus den Mann unvermittelt mit der Faust niederschlug. Er ging zu Boden, berappelte sich kurz darauf und flüchtete nach Hause. Durch den Schlag brachen dem 31-Jährigen drei Zähne ab und er erlitt leichte Verletzungen an der Lippe. Bestohlen wurde der Geschädigte nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat, der Gruppe oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

