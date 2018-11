LPI-SHL: Ausgeraubt

Bad Salzungen (ots) - Unbekannte überfielen am Mittwoch gegen 0.30 Uhr einen 19-jährigen Mann im Stadtpark in der Erzberger Allee in Bad Salzungen. Er war in Begleitung von zwei Bekannten und hob vor der Tat Geld von seinem Konto ab. Als er sich anschließend mit seinen Begleitern im Park befand tauchten plötzlich zwei maskierte Männer auf und forderten unter Androhung von Gewalt Bargeld und das Handy des jungen Mannes. Auch seine Bauchtasche nahmen die Unbekannten mit. Die Täter flüchteten im Anschluss. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt, er lief nach der Tat mit seinen Begleitern nach Hause und fand auf dem Heimweg vor einem Imbiss in der Wildprechtrodaer Straße seine zuvor geraubte Bauchtasche. Die Täter räumten sie auf ihrem Fluchtweg leer und ließen sie fallen. Zeugen, die in dieser Nacht möglicherweise jemanden gesehen haben, der sich auffällig verhielt oder ganz und gar beobachten konnten, wie die Bauchtasche entsorgt wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

