LPI-SHL: Wer verkennt diese Gegenstände? Eigentümer gesucht!

Suhl (ots) - Ein Zeuge fand Anfang Oktober mehrere Gegenstände, unter anderem eine Sackkarre und eine Motorsense in einer Werkstatt in Steinbach-Hallenberg, die bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnten. Vermutlich handelt es sich um Diebesgut. Wem gehören diese Gegenstände? Wer kann Angaben zum Eigentümer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-107 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

