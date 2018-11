LPI-SHL: Parkplatzunfall

Bad Liebenstein (ots) - Eine 51-Jährige Citroen-Fahrerin wollte Dienstagabend in eine Parklücke an einem Mehrfamilienhaus in der Hermann-von-Stein-Straße in Bad Liebenstein einparken. Da sie nach dem ersten Versuch noch nicht korrekt in der Parklücke stand, setzte sie ihren PKW zurück und stieß dort mit dem Opel einer 35-jährigen Frau zusammen, die gerade rückwärts auf diesem Anwohnerweg fuhr. Ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand. Wer die Unfallursache gesetzt hat muss noch geklärt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell